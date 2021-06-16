Путин поблагодарил президента Швейцарии за площадку для саммита Россия — США

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом и выразил ему благодарность за предоставление площадки для российско-американского саммита.

Российский лидер также отметил, что 200 швейцарских организаций и компаний со швейцарским участием работают на рынке России, и выразил сожаление касательно сокращения двустороннего товарооборота из-за пандемии коронавируса.

"Но я думаю, что в ближайшее время мы поправим ситуацию", — заявил Путин, отметив гостеприимность Женевы.

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошла на вилле La Grange в Женеве 16 июня 2021 года. Это стали первые очные переговоры глав двух держав с момента вступления Байдена на должность президента Соединенных Штатов.