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Путин поблагодарил президента Швейцарии за площадку для саммита Россия — США

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 20:37 69

Путин поблагодарил президента Швейцарии за площадку для саммита Россия — США
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом и выразил ему благодарность за предоставление площадки для российско-американского саммита.

Российский лидер также отметил, что 200 швейцарских организаций и компаний со швейцарским участием работают на рынке России, и выразил сожаление касательно сокращения двустороннего товарооборота из-за пандемии коронавируса.

"Но я думаю, что в ближайшее время мы поправим ситуацию", — заявил Путин, отметив гостеприимность Женевы.

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошла на вилле La Grange в Женеве 16 июня 2021 года. Это стали первые очные переговоры глав двух держав с момента вступления Байдена на должность президента Соединенных Штатов.

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