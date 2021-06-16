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Путин цитатой Толстого ответил на вопрос о взаимопонимании с США

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 20:19 79

Путин цитатой Толстого ответил на вопрос о взаимопонимании с США
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Российский лидер Владимир Путин ответил журналистам фразой писателя Льва Толстого на вопрос о том, удалось ли ему достичь нового уровня в отношениях с президентом США Джо Байденом.

После переговоров с американским коллегой на вилле Ла-Гранж в Женеве президент РФ заявил, что в подобных ситуациях не может быть семейного доверия.

"Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими"", — напомнил Путин.

При этом, по мнению российского лидера, зарницы так называемого семейного доверия все-таки промелькнули во время его беседы с американским коллегой.

В Швейцарии завершились переговоры президентов России и США. Байден и Путин обсудили ключевые вопросы международной повестки, в том числе касающиеся мировой безопасности и двусторонних отношений.

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