Путин цитатой Толстого ответил на вопрос о взаимопонимании с США

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Российский лидер Владимир Путин ответил журналистам фразой писателя Льва Толстого на вопрос о том, удалось ли ему достичь нового уровня в отношениях с президентом США Джо Байденом.

После переговоров с американским коллегой на вилле Ла-Гранж в Женеве президент РФ заявил, что в подобных ситуациях не может быть семейного доверия.

"Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими"", — напомнил Путин.

При этом, по мнению российского лидера, зарницы так называемого семейного доверия все-таки промелькнули во время его беседы с американским коллегой.

В Швейцарии завершились переговоры президентов России и США. Байден и Путин обсудили ключевые вопросы международной повестки, в том числе касающиеся мировой безопасности и двусторонних отношений.