Путин призвал не сравнивать саммит РФ — США со спортивными соревнованиями

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Глава России Владимир Путин оценил прошедший российско-американский саммит, призвав его не сравнивать со спортивными соревнованиями.

Во время пресс-конференции после саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве Владимир Путин рассказал, что еще до встречи его американский коллега заметил, что саммит не является спортивным состязанием, с чем согласился российский лидер.

Путин также заявил, что встреча была результативной, предметной и полна конкретики. По словам президента России, никакого давления делегация из Москвы при общении с американскими коллегами не испытывала. Он также подчеркнул, что разговор между ним и Байденом был прямой и открытый, без отклонений от заданных тем.