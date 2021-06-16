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Путин призвал не сравнивать саммит РФ — США со спортивными соревнованиями

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 20:16 60

Путин призвал не сравнивать саммит РФ — США со спортивными соревнованиями
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Глава России Владимир Путин оценил прошедший российско-американский саммит, призвав его не сравнивать со спортивными соревнованиями.

Во время пресс-конференции после саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве Владимир Путин рассказал, что еще до встречи его американский коллега заметил, что саммит не является спортивным состязанием, с чем согласился российский лидер.

Путин также заявил, что встреча была результативной, предметной и полна конкретики. По словам президента России, никакого давления делегация из Москвы при общении с американскими коллегами не испытывала. Он также подчеркнул, что разговор между ним и Байденом был прямой и открытый, без отклонений от заданных тем.

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