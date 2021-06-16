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Перечислены основные условия поставок фермерских продуктов на прилавки магазинов

Экономика
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Перечислены основные условия поставок фермерских продуктов на прилавки магазинов
ФБА «Экономика сегодня» / Ирина Юрова

Ситуацию с поставками фермерской продукции в крупные торговые сети оценил член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко.

За 2020 год в Краснодарском крае произошли изменения и фермеры теперь могут снабжать магазины своими товарами, рассказал Кондратенко на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот", на которой обсуждался рост стоимости продуктов и товаров широкого потребления в РФ.

Для того, чтобы продукция появилась на прилавках торговых сетей, фермерам необходимо выполнить ряд условий. Товары должны поставляться в торговую точку регулярно. Их следует должным образом упаковывать и сортировать, добавил сенатор.

Если аграрии испытывают трудности с оперативной доставкой продукции, им лучше объединяться в кооперативы. Важную роль также играет помощь органов властей на местах, а именно — выстраивание отношений с сетями и фермерами, содействие в оформлении документов, подчеркнул Кондратенко.

#совфед #фермерство #цены на продукты #Кондратенко
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