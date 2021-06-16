Рябков назвал сроки возвращения российского посла Антонова в Вашингтон

ФБА «Экономика сегодня» . / Анатолий Харламов

Российский посол Анатолий Антонов вернется к рабочей деятельности в Вашингтоне до конца июня, отметил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Антонов прибыл из Вашингтона в МИД России месяц назад, 16 апреля. Его визит в Москву состоялся на фоне высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон.