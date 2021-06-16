Путин сообщил, что не обменивался приглашениями в гости с Байденом

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что не приглашал в гости американского коллегу Джо Байдена после переговоров в Женеве.

По словам российского лидера, для взаимного обмена приглашениями в гости должны созреть определенные условия. Путин также ответил на вопрос журналистов, что он увидел в глазах Байдена.

"Про душу не могу сказать, но он очень взвешенный и конструктивный собеседник", — сообщил президент РФ.

Путин добавил, что Байден во время общения с ним немного рассказал о своей семье.

Ранее сообщалось, что на вилле Ла-Гранж завершились переговоры лидеров России и США. Они обсудили ключевые для всего мира вопросы, в том числе касающиеся мировой безопасности и двусторонних отношений.