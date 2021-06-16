Владимир Путин прокомментировал внесение ФБК* в список экстремистов

kremlin.ru / Администрация президента России

Глава России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита с Байденом ответил на вопрос журналистов о внесении организации блогера Навального в список экстремистов.

Журналисты поинтересовались у российского лидера, почему "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) был признан экстремистской организацией.

Президент напомнил, что члены фонда призывали людей, в частности — несовершеннолетних россиян, к участию в незаконных акциях. Кроме того, организация публично давала инструкции по изготовлению коктейлей Молотова. В связи с этим решением суда было принято внести организацию в список экстремистов.

При этом лидер России напомнил, что статус НКО, который был изначально закреплен за организацией, не запрещает работать на территории страны. Однако экстремисты не должны продолжать свою работу, подвергая опасности население и порядок в стране.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России