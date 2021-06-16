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Байден вспомнил о матери в ходе встречи с Путиным в Женеве

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:57 74

Байден вспомнил о матери в ходе встречи с Путиным в Женеве
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент США Джо Байден вспомнил о своей матери и семье, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Женеве.

По словам главы государства, это показывает "уровень и качество моральных ценностей" американского коллеги. Путин считает, что "это привлекательно". Кроме того, он назвал Байдена конструктивным, взвешенным и опытным человеком.

Саммит Россия — США завершился на вилле Ла-Гранж. Президенты Владимир Путин и Джо Байден обсуждали стратегически важные вопросы на протяжении 4,5 часа.

#путин #байден #семья
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