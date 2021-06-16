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Фернандес избежал серьезной травмы в матче против Финляндии

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:51 53

Фернандес избежал серьезной травмы в матче против Финляндии
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Фернандес избежал повреждения позвоночника и летит с командой в российскую столицу.

Защитнику сборной России Марио Фернандесу не понадобится хирургическое вмешательство после столкновения на поле с финским игроком. Как сообщается в Telegram-канале команды, он будет находиться под наблюдением специалистов.

Сборная России в среду победила команду Финляндии со счетом 1:0 в матче европейского старта, встреча проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Фернандес получил травму в середине первого тайма, но не смог покинуть поле сам — медики унесли игрока на носилках.

Об участии защитника сборной РФ в заключительном матче против команды Дании пока ничего не сообщается.

#травма #фернандес #евро-2020
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