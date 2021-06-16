Байден после скандальных высказываний позвонил Путину и объяснился

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Российский лидер Владимир Путин рассказал, как разрешилась ситуация, когда в прошлом глава Белого дома Джозеф Байден оскорбил его.

Американский президент совершил звонок Путину, в котором объяснился перед ним за озвученное высказывание. Российский лидер, отвечая на вопросы прессы после переговоров с Байденом, отметил, что его устроил ответ собеседника. После этого президент США пригласил его встретиться в Женеве. Глава государства также назвал Байдена очень опытным человеком.