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Путин заявил, что Россия не "подтаскивает" военную технику к границам США

Армия
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:43 68

Путин заявил, что Россия не «подтаскивает» военную технику к границам США
Prt Scr kremlin.ru / Администрация президента России

Россия проводит военные учения исключительно на своей территории и не "подтаскивает" спецтехнику к границам США.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров России и США в Швейцарии. Россия не "подтаскивает" войска и военную технику к территории США. В свою очередь американская сторона перебрасывает личный состав к российским границам.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли на вилле Ла-Гранж в Женеве. Встреча в узком составе длилась около двух часов. По словам российского лидера, саммит прошел "хорошо".

#путин #байден #саммит
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