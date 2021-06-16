Путин заявил, что Россия не «подтаскивает» военную технику к границам США

Prt Scr kremlin.ru / Администрация президента России

Россия проводит военные учения исключительно на своей территории и не "подтаскивает" спецтехнику к границам США.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров России и США в Швейцарии. Россия не "подтаскивает" войска и военную технику к территории США. В свою очередь американская сторона перебрасывает личный состав к российским границам.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли на вилле Ла-Гранж в Женеве. Встреча в узком составе длилась около двух часов. По словам российского лидера, саммит прошел "хорошо".