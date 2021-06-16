Путин рассказал об обсуждении красных линий с Байденом

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин высказался о красных линиях Москвы и Вашингтона.

Российский лидер принимает участие в пресс-конференции после проведения переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Путин сообщил, что стороны "в целом понимают друг друга в вопросах красных линий".

"Так далеко, чтобы что-то делить, мы с Байденом не дошли", — добавил он.

Саммит Россия — США длился 4,5 часа, включая перерыв. Джо Байден также планирует встретиться с журналистами. Он проведет пресс-конференцию в 20:30 по московскому времени.