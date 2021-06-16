Путин: тему Арктики с Байденом обсуждали в широком формате

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что переговоры с президентом США Джо Байденом коснулись деталей вопросов, связанных с Арктикой и ее инфраструктурой.

Встреча глав российского и американского государств состоялась на саммите в Женеве. Президент Владимир Путин заявил о восстановлении инфраструктуры Арктики и развеял опасения Байдена о возможной милитаризации территории. Российский лидер также заверил, что вопросы Арктики получили широкое обсуждение в рамках саммита.

Путин отметил, что Россия непременно должна стремиться к сотрудничеству с США в отношении территории. Кроме того, президент настоял, что власти не злоупотребляют суверенным правом на разрешение или запрет на пропуск зарубежных морских судов во внутренние моря Арктики.