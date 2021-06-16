Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин: тему Арктики с Байденом обсуждали в широком формате

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:35 64

Путин: тему Арктики с Байденом обсуждали в широком формате
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что переговоры с президентом США Джо Байденом коснулись деталей вопросов, связанных с Арктикой и ее инфраструктурой.

Встреча глав российского и американского государств состоялась на саммите в Женеве. Президент Владимир Путин заявил о восстановлении инфраструктуры Арктики и развеял опасения Байдена о возможной милитаризации территории. Российский лидер также заверил, что вопросы Арктики получили широкое обсуждение в рамках саммита.

Путин отметил, что Россия непременно должна стремиться к сотрудничеству с США в отношении территории. Кроме того, президент настоял, что власти не злоупотребляют суверенным правом на разрешение или запрет на пропуск зарубежных морских судов во внутренние моря Арктики.

#путин #байден #арктика
Президент США оговорился во время конференции и чуть не назвал Путина Трампом
Президент США оговорился во время конференции и чуть не назвал Путина Трампом
Общество
20:54 | 16 июня
Владимир Путин покинул виллу Ла-Гранж в Женеве
Владимир Путин покинул виллу Ла-Гранж в Женеве
Политика
20:47 | 16 июня
Рябков: Москва и Вашингтон начали обсуждение визовой политики
Рябков: Москва и Вашингтон начали обсуждение визовой политики
Политика
20:45 | 16 июня