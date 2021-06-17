Американская журналистка посоветовала Байдену заняться правами человека в США

Prt Scr kremlin.ru / Администрация президента России

Президенту США Джо Байдену, прежде чем поднимать вопрос о ситуации с правами человека в России, следовало бы навести порядок в этой сфере у себя в Америке.

Об этом пишет издание Liberal Media Scream, приводя мнение американской журналистки российского происхождения Юлии Иоффе, которая считает, что в Соединенных Штатах Америки ситуация с правами человека находится в худшем состоянии, чем в РФ, а значит президент США Джо Байден не вправе критиковать российского коллегу Владимира Путина.

Ранее Юлия Йоффе заявила, с их практикой «подавления избирателей» и регулярными случаями гибели чернокожих граждан от рук полицейских, не имеют права на моральное превосходство.

«Гораздо труднее говорить с Владимиром Путиным о правах человека, пока мы не навели порядок у себя дома, — заявила журналистка, выступая на телеканале MSNBC. — Русские видят именно то, что видим мы: законы о подавлении избирателей, скатывание к правлению меньшинства, подрыв нашей собственной демократии».

Также Йоффе добавила, что пропагандистская уловка «какнасчетизм», которая заключается в том, чтобы в ответ на критику не оправдываться и ничего не объяснять, а вместо этого переводить вопрос на проблемы собеседника, не только позволяет уходить от неудобных тем, но и действует на людей, так как те, кто ее используют, озвучивают долю правды.

youtube.com / Brandon Brooks

При этом девушка напомнила, что одной из причин, по которой в США в свое время был принят закон «о гражданских правах», и по которой этот закон был поддержан президентом страны, является тот факт, что в 1960-е, в 1950-е и даже в 1930-е годы на нарушения прав чернокожего населения в Америке постоянно указывал Советский Союз. Именно ради того, чтобы вырвать из рук Москвы «эту карту» и лишить Советы данного аргумента, в Вашингтоне и был принят закон, уравнивавший афроамериканцев в правах с белыми гражданами.

С политической точки зрения, рассуждает Йоффе, нынешний президент США Джо Байден приехал на встречу с российским лидером в Женеву, не имея на руках сильных карт. Ему было трудно говорить с Владимиром Путиным о нарушении прав человека в России, так как в США постоянно можно видеть, как полицейские убивают чернокожих женщин и мужчин. Поэтому главе Белого дома следовало бы для начала навести порядок у себя дома, считает журналистка.

Напомним, российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции, последовавшей по окончании его переговоров с президентом США Джоном Байденом в Женеве, рассказал, что на саммите поднималась тема соблюдения прав человека.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

По словам Владимира Путина, инициатором разговора о правах человека стал Джо Байден.

«Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, разговор был, но по его инициативе», – заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом российский лидер напомнил о вопиющих случаях нарушения прав человека, которые допускаются Соединенными Штатами Америки. Например, в тюрьмах, которые ЦРУ открыло в разных странах, в том числе и в Европе, к заключенным применяются пытки. А тюрьма Гуантанамо, которая вообще не соответствует никакому законодательству, в том числе и американскому, существует до сих пор. Так права человека не защищают, заключил президент РФ.