Леонков рассказал, почему США и НАТО продолжают называть Россию врагом

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Соединенные Штаты Америки и Североатлантический военный блок не просто так постоянно называют Россию своим врагом и говорят о том, что у Москвы якобы есть множество врагов. Подобная риторика им очень выгодна, так же как антироссийская риторика Украины.

Об этом заявил военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества», Алексей Леонков, слова которого приводит информационный портал «Военное дело».

В частности, отметил эксперт, в НАТО уже не скрывают, что в ходе военных учений Альянса войска отрабатывают сценарии войны с Россией.

Например, в настоящее время Украина активно готовится к совместным с НАТО военно-морским учениям Sea Breeze 2021. И если в предыдущие годы в ходе совместных украино-натовских учений озвучивались более размытые цели, такие как противостояние международному терроризму, то в этот раз перед украинскими военными поставлена конкретная задача, объяснил Леонков. Эта задача, по его словам, заключается в стабилизации кризисной ситуации, возникшей из-за действий «незаконных вооруженных формирований», которые пользуются поддержкой «правительства соседней страны». А так как ни о каких других врагах украинские политики не говорят, очевидно, что под «соседней страной» подразумевается Россия, объяснил Леонков.

sealswcc.com / U.S. Navy SEAL

В предстоящих учениях планируется участие американских «морских котиков».

«Эта тема уже не раз обсуждалась. Силы НАТО отрабатывают такую тактику, что якобы в Крыму высаживаются «морские котики» и все берут под контроль. Поэтому Украина со своим учением Sea Breeze вполне вписывается в эту тематику», — заявил эксперт.

Также Алексей Леонков напомнил, что в стратегии «НАТО-2030», которая сейчас готовится к утверждению, Россия открыто называется военным противником Альянса, все предстоящие учения которого планируется проводить с использованием одной и той же легенды, по которой страны-члены НАТО противостоят именно Российской Федерации. И Украину, которая сама позиционирует себя как врага России, НАТО, кончено, будет держать в сфере своего влияния.