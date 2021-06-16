Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин объяснил арест Навального

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:26 55

Путин объяснил арест Навального
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Навальный вернулся сознательно, чтобы быть задержанным.

Президент России рассказал, что Навальный знал о нарушении действующих законов РФ. Он обязан был отмечаться в органах как дважды осужденный. Однако, сознательно игнорируя это требование, уехал за границу на лечение.

"Он вернулся, приехал сознательно, чтобы быть задержанным", — отметил российский лидер.

Правоохранительные органы объявили Навального в розыск. После его выхода из больницы он разместил свои видеосюжеты в интернете.

#путин #саммит #навальный
Путин объяснил арест Навального
Путин объяснил арест Навального
Политика
19:23 | 16 июня
Евро опустился ниже 87 рублей после переговоров Путина и Байдена
Евро опустился ниже 87 рублей после переговоров Путина и Байдена
Экономика
19:16 | 16 июня
Путин и Байден договорились консультироваться по вопросам кибербезопасности
Путин и Байден договорились консультироваться по вопросам кибербезопасности
Политика
19:12 | 16 июня