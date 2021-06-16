Путин объяснил арест Навального

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Навальный вернулся сознательно, чтобы быть задержанным.

Президент России рассказал, что Навальный знал о нарушении действующих законов РФ. Он обязан был отмечаться в органах как дважды осужденный. Однако, сознательно игнорируя это требование, уехал за границу на лечение.

"Он вернулся, приехал сознательно, чтобы быть задержанным", — отметил российский лидер.

Правоохранительные органы объявили Навального в розыск. После его выхода из больницы он разместил свои видеосюжеты в интернете.