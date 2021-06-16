Евро опустился ниже 87 рублей после переговоров Путина и Байдена

pixabay.com /

Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже планки 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным торгов на 18:35 по Москве, рубль торговался на уровне 71,97 рубля за доллар и 87,2 рубля за евро. К 18:55 по московскому времени российская валюта находилась на отметке 71,64 за доллар и 86,8 за евро.

Укреплению национальной валюты России поспособствовали переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Мероприятие состоялось в Женеве: это была первая встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в должность президента США.