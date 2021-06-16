Байден не угомонит обозлившихся на РФ демократов даже после встречи с Путиным

kremlin.ru / Администрация президента России

Антироссийскую риторику Демократической партии США и ее истеблишмента не утихомирит даже конструктивный диалог президента РФ Владимира Путина с Джо Байденом.

Прошедший в Женеве саммит не имеет отношения к внешнеполитическому курсу Демпартии, считает американист Малек Дудаков: Байден не сможет повлиять на агрессивную позицию однопартийцев.

16 июня переговоры президентов длились в общей сложности 4,5 часа, а встреча Байдена и Путина «с глазу на глаз» шла около двух часов. За этот, казалось бы, небольшой промежуток времени главы двух стран успели обсудить российско-американские отношения и международную обстановку «в принципиальном ключе», как отметил российский лидер. По мнению политолога, этого времени более чем достаточно.

«Я не согласен, что саммит прошел быстро. Все-таки четыре часа шли переговоры. Напомню, что предыдущий саммит Путина и Трампа продолжался два часа. Сегодняшняя встреча шла довольно долго, определенных договоренностей удалось добиться — по кибербезопасности, например», — отметил Дудаков в комментарии «Политике Сегодня».

kremlin.ru / Администрация президента России

Ранее российский дипломат Николай Топорнин объяснил отказ Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным по итогам прошедшей встречи. Подробнее о том, почему у волнующего весь мир диалога не будет совместного продолжения перед прессой — читайте в нашей статье.