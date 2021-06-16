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Путин и Байден договорились консультироваться по вопросам кибербезопасности

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:18 99

Путин и Байден договорились консультироваться по вопросам кибербезопасности
kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин заявил, что Россия и США будут проводить консультации по вопросам кибербезопасности. Обе стороны проявили желание искать сближение позиций.

Согласно данным из американских источников, наибольшее количество кибератак осуществляется из США, на втором месте — Канада, а Россия в этом списке не значится вовсе, подчеркнул Путин.

За минувший год РФ получила десять запросов о кибератаках на объекты США, еще два были зарегистрированы в текущем году, все они получили ответы. Однако на 80 российских — за аналогичный период — США так и не ответили. По словам Путина, в этом направлении еще нужно поработать.

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