Путин и Байден договорились консультироваться по вопросам кибербезопасности

kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин заявил, что Россия и США будут проводить консультации по вопросам кибербезопасности. Обе стороны проявили желание искать сближение позиций.

Согласно данным из американских источников, наибольшее количество кибератак осуществляется из США, на втором месте — Канада, а Россия в этом списке не значится вовсе, подчеркнул Путин.

За минувший год РФ получила десять запросов о кибератаках на объекты США, еще два были зарегистрированы в текущем году, все они получили ответы. Однако на 80 российских — за аналогичный период — США так и не ответили. По словам Путина, в этом направлении еще нужно поработать.