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Путин: тема Украины затрагивалась на встрече с Байденом

Армия
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:13 77

Путин: тема Украины затрагивалась на встрече с Байденом
Prt Scr kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден во время переговоров затронули тему Украины.

Президент США согласился с тем, что урегулировать обстановку в Донбассе помогут Минские соглашения. Документ должен лежать в основе разрешения ситуации. Реализация Минских соглашений является единственным обязательством России по Украине при условии, что Киев к этому готов, отметил российский президент.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли на швейцарской вилле Ла-Гранж в Женеве. Главы двух государств обсудили различные вопросы, в частности — перспективу развития отношений между странами.

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