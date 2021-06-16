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Путин: разговор с Байденом был весьма конструктивным

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:13 83

Путин: разговор с Байденом был весьма конструктивным
Prt Scr youtube.com / Телеканал 360

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что разговор с американским коллегой Джо Байденом прошел на позитиве, никакой вражды не было.

По словам российского лидера, встреча прошла продуктивно. Обсуждались важные вопросы. При этом Путин подчеркнул, что взгляды на некоторые позиции у него с Байденом разошлись. Однако с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению. Разговор был весьма конструктивен, добавил президент РФ.

Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве 16 июня днем. На общение планировалось потратить не менее пяти часов, однако оно продлилось чуть меньше. Путин и Байден обсудили несколько проблем в российско-американских отношениях.

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