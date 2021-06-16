Владимир Путин сообщил о возвращении послов России и США на места службы

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин сообщил о возвращении к местам службы послов России и США. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после саммита в Женеве.

Решение было принято во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Президент России во время беседы с журналистами отметил, что вопрос решен.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", — заявил Владимир Путин.

Переговоры президентов России и США прошли на вилле Ла-Гранж в Женеве. Встреча стала первой с момента прихода американского президента к власти.