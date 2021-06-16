Байден решил переждать пресс-конференцию Путина в номере отеля

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Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена завершились. Американский президент направился в отель.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вернулся в отель после окончания переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает журналистский пул главы государства, Байден намерен ждать окончания пресс-конференции Путина.

Переговоры Путина и Байдена проходили на вилле Ла-Гранж в Женеве. Это первая встреча глав государств с момента вступления Джо Байдена в должность президента США.