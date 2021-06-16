Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Байден решил переждать пресс-конференцию Путина в номере отеля

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:06 71

Байден решил переждать пресс-конференцию Путина в номере отеля
Global Look Press / Björn Trotzki via www.imago-imag / www.imago-images.de

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена завершились. Американский президент направился в отель.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вернулся в отель после окончания переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает журналистский пул главы государства, Байден намерен ждать окончания пресс-конференции Путина.

Переговоры Путина и Байдена проходили на вилле Ла-Гранж в Женеве. Это первая встреча глав государств с момента вступления Джо Байдена в должность президента США.

#встреча #владимир путин #переговоры #джо байден
Путин объяснил арест Навального
Путин объяснил арест Навального
Политика
19:23 | 16 июня
Евро опустился ниже 87 рублей после переговоров Путина и Байдена
Евро опустился ниже 87 рублей после переговоров Путина и Байдена
Экономика
19:16 | 16 июня
Путин и Байден договорились консультироваться по вопросам кибербезопасности
Путин и Байден договорились консультироваться по вопросам кибербезопасности
Политика
19:12 | 16 июня