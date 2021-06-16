Президент России емко охарактеризовал переговоры с Байденом

kremlin.ru / Администрация Президента РФ
Президент России Владимир Путин емко охарактеризовал переговоры с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.
Встреча двух лидеров на вилле Ла-Гранж началась в 14:30 по московскому времени и продлилась около четырех часов.
"Хорошо", — оценил переговоры с главой Белого дома российский президент.
После завершения встречи Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции. Также ожидается, что российский лидер встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.