Президент России емко охарактеризовал переговоры с Байденом

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин емко охарактеризовал переговоры с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

Встреча двух лидеров на вилле Ла-Гранж началась в 14:30 по московскому времени и продлилась около четырех часов.

"Хорошо", — оценил переговоры с главой Белого дома российский президент.

После завершения встречи Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции. Также ожидается, что российский лидер встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.