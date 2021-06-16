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Президент России емко охарактеризовал переговоры с Байденом

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:03 62

Президент России емко охарактеризовал переговоры с Байденом
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин емко охарактеризовал переговоры с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

Встреча двух лидеров на вилле Ла-Гранж началась в 14:30 по московскому времени и продлилась около четырех часов.

"Хорошо", — оценил переговоры с главой Белого дома российский президент.

После завершения встречи Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции. Также ожидается, что российский лидер встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

#путин #байден #саммит
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