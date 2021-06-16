Шевченко рассказал об атмосфере в сборной Украины после матча с Нидерландами

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о конфликте между игроками команды.

Журналисты после встречи первого тура группового этапа Евро-2020 между Украиной и Нидерландами сообщили о конфликте игроков в раздевалке. Сообщалось, что нападающий Андрей Ярмоленко был недоволен игрой Марлоса в этом матче.

По словам украинского специалиста, слухи о конфликте между форвардом Ярмоленко и полузащитником Марлосом "не имеют под собой никакой почвы вообще". Шевченко уверяет, что в сборной царит "отличная атмосфера".

"То, что вышла какая-то информация, мне даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, хорошая атмосфера", — рассказал украинский тренер в прямом эфире передачи "Великий футбол".

Сборная Украины в первом матче группового этапа Евро-2020 проиграла команде Нидерландов со счетом 2:3. Матч проходил на амстердамской "Йохан Кройф Арене". По ходу встречи украинцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели совершить камбэк. На последних минутах команда Шевченко ошиблась в защите, за что и была "наказана" сборной Нидерландов.