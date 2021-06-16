Хиллари Клинтон объяснила, что Байден хотел донести до Путина

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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала саммит Россия — США, который состоялся в Женеве.

По ее словам, президент США Джо Байден хотел открытого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Вместе с тем демократ придерживается того, что Вашингтон будет продолжать действовать с позиции силы.

"Владимир, давай поговорим, как мы будем действовать дальше. Очевидно, мы вводили санкции против тебя, и если это тебя не останавливает, последствия будут еще более серьезные", — интерпретирует его позицию Хиллари Клинтон.

Стоит отметить, что переговоры в Женеве длились около пяти часов. Сейчас главы государств готовятся к пресс-конференции.