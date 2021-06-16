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Россиянина арестовали в Латвии на два месяца

Происшествия
/ Обновлено: 16 июня 2021 19:22 92

Россиянина арестовали в Латвии на два месяца
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Гражданина России задержали и арестовали в Риге на два месяца, сообщило посольство РФ в Латвии. 

В настоящее время представители российского дипломатического ведомства находятся на связи с адвокатом задержанного и его родственниками. В посольстве отметили, что до настоящего момента официальных уведомлений в адрес дипломатической миссии из РФ в Латвии не поступало.

Арестованный мужчина 1963 года рождения был задержан сотрудниками правоохранительных органов Латвии 9 июня в аэропорту. Россиянин помещен под арест по решению местного суда.

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