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Байден направился на пресс-конференцию после переговоров с Путиным

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 18:48 574

Байден направился на пресс-конференцию после переговоров с Путиным
Global Look Press / CNP/AdMedia

Президент США Джо Байден покинул виллу Ла-Гранж после окончания переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он едет к месту проведения пресс-конференции.

Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве подошли к концу.

Сообщается, что американский лидер направляется к месту проведения пресс-конференции. Покидая виллу, он показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.

В рамках встречи глав двух стран обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего развития двусторонних отношений между государствами.

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