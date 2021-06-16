Байден направился на пресс-конференцию после переговоров с Путиным

Global Look Press / CNP/AdMedia

Президент США Джо Байден покинул виллу Ла-Гранж после окончания переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он едет к месту проведения пресс-конференции.

Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве подошли к концу.

Сообщается, что американский лидер направляется к месту проведения пресс-конференции. Покидая виллу, он показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.

В рамках встречи глав двух стран обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего развития двусторонних отношений между государствами.