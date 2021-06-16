Кто убийца? Путин раскрыл всю правду о встрече с Байденом в Женеве

kremlin.ru / Администрация президента России

Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве шла порядка четырех часов, но «с глазу на глаз» лидерам удалось поговорить только два из них. Как оказалось, для решения принципиальных вопросов в отношениях двух стран этого времени было достаточно — об итогах подробно рассказал российский лидер.

О возвращении послов и перспективах Украины в НАТО

Вопрос о возвращении российских послов в США и американских послов в Россию решен, заявил Путин. Сроки не определены, но это «технический момент». Кроме того, МИД РФ и Госдеп США начнут взаимодействовать и решать накопившиеся «завалы» в отношениях двух стран.

Тема Украины затрагивалась, пусть и не очень подробно. Президенты сошлись на том, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать Минские соглашения.

«По поводу возможного вступления Украины в НАТО: эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — заявил Путин.

О стратегической стабильности и разоружении

Лидеры двух крупнейших ядерных держав встретились, чтобы сделать этот мир надежным и безопасным, заверил Путин. Президенты сходятся во мнении, что в ядерной войне победителей быть не может.

«Мы эту ответственность осознаем. Президент Байден принял ответственное и своевременное решение о продлении договора СНВ-3. Стоит вопрос о том, что дальше: начнутся консультации под эгидой МИД РФ и Госдепа США», — отметил президент России.

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О характере встречи и кибератаках

По многим позициям оценки Путина и Байдена расходятся, но с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга. Разговор получился весьма конструктивным, отметил российский президент.

Журналист CNN задал Путину вопрос о кибератаках на стратегические объекты США, в которых американский истеблишмент неоднократно обвинял РФ.

«По поводу того, кто должен на себя брать какие обязательства. Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире совершается с территории США. На втором месте Канада, на третьем — две латиноамериканские страны, потом Великобритания. Россия в этом списке не значится», — ответил корреспонденту президент.

В течение 2020 года Россия получила десять американских запросов по поводу кибератак, совершенных якобы с территории РФ на государственные объекты США, и два таких запроса в этом году. На все из них Вашингтон получил ответы. Россия в общей сложности направила в США 80 таких запросов, но ни одного ответа до сих пор не получила, заявил Путин.

При этом президент подчеркнул, что не считает, будто бы государственные органы США заинтересованы в кибератаках на российские объекты — вероятно, это частная «инициатива» отдельных преступников. По его словам, нужно отбросить «всякие инсинуации», а начать работать в сфере кибербезопасности совместно, на экспертном уровне. Россия к этому готова.

kremlin.ru / Администрация президента России

О внесистемной оппозиции, за судьбу которой волнуются в США

В американское законодательство внесены положения о том, что США должны поддерживать порядок «демократического правления» в России и некие «политические организации», напомнил Путин. При этом в 2017 году Конгресс США объявил РФ врагом и противником, подчеркнул он. Эти факты делают так называемую «внесистемную оппозицию» отнюдь не безобидной и независимой — очевидно, она пользуется поддержкой Штатов.

«Если Россия враг, то какие организации будут поддерживать США на территории РФ? Очевидно не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают. А это цель США, заявленная публично. Это организации и люди, которые способствуют реализации политики США по российскому направлению. Я думаю понятно, что мы должны к этому относится с настороженностью», — ответил Путин на вопрос журналиста CNN.

О грубом высказывании Байдена и том, кто на самом деле «убийца»

Российский президент рассказал о звонке Байдена после неосторожного высказывания в адрес Путина в одном из интервью. Тогда лидеры «объяснились», а сегодня — встретились. Разговор был «конструктивным», повторил глава РФ.

«Я лишний раз убедился в том, что президент Байден человек очень опытный. Это совершенно очевидно. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», — заявил Путин.

Global Look Press / Guo Chen / XinHua

Что же касается того, кто на самом деле «убийца» — на улицах американских городов столь ужасные преступления происходят часто, отметил президент РФ (намекнув, вероятно, на частые жертвы среди афроамериканского населения, спровоцировавшие протесты Black Lives Matter). Он также припомнил, как «одним ударом убивали сотни людей в Афганистане».

«Расстрелы с беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке. Кто несет за это ответственность? Кто убийца? Или по правам человека: тюрьма Гуантанамо до сих пор работает. Или тюрьмы ЦРУ, где пытки применялись. Вряд ли кто-то согласится, что так защищают права человека», — заключил президент РФ.

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