В Сети обсуждают «Зеленского», проникшего на встречу Путина и Байдена

president.gov.ua / Офіс Президента України

Пользователи Сети неожиданно разглядели среди присутствующих на российско-американском саммите в Женеве президента Украины Владимира Зеленского.

Во время трансляции встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом некоторые зрители обратили внимание на охранника, который выталкивал журналистов из зала для переговоров. Пользователи разглядели в нем Зеленского, несмотря на маску, скрывающую лицо.

Комментаторы стали обсуждать на этот курьезный момент, с иронией отмечая, что украинскому президенту все же удалось пробраться на саммит, пускай и в роли охранника.

"Да уж, клоун Зеленский и здесь не дает о себе забыть", — говорится в комментарии.

"Как Зеленскому удалось проникнуть на закрытую встречу Путина и Байдена?" — поинтересовался другой пользователь Сети.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились сегодня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Этот российско-американский саммит стал первым после переговоров российского лидера с Дональдом Трампом в 2018 году.