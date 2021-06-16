Уэльс и Турция назвали стартовые составы на второй матч чемпионата Европы

ru.uefa.com / UEFA

Капитаном сборной Уэльса является нападающий Гарэт Бэйл. Национальную команду Турции выведет форвард Бурак Йылмаз.

Встреча состоится в Баку на стадионе "Олимпийский" в 19:00 мск. Главным арбитром матча является португалец Артур Соареш Диаш.

С первых минут на поле появятся турецкие вратарь Чакыр, защитники Мерас, Сеюнджю, Айхан и Челик. За центр поля будут отвечать Ундер, Туфан, Йокушлу, Чалханоглу и Карман. Единственным нападающим стал Йылмаз.

В стартовом составе сборной Уэльса выйдет голкипер Уорд. В защите сыграют Робертс, Мефам, Родон и Дэвис. Полузащитниками являются Аллен, Моррелл и Рэмзи. Тройка нападающих состоит из Джеймса, Бэйла и Мура.