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Уэльс и Турция назвали стартовые составы на второй матч чемпионата Европы

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 18:44 78

Уэльс и Турция назвали стартовые составы на второй матч чемпионата Европы
ru.uefa.com / UEFA

Капитаном сборной Уэльса является нападающий Гарэт Бэйл. Национальную команду Турции выведет форвард Бурак Йылмаз.

Встреча состоится в Баку на стадионе "Олимпийский" в 19:00 мск. Главным арбитром матча является португалец Артур Соареш Диаш.

С первых минут на поле появятся турецкие вратарь Чакыр, защитники Мерас, Сеюнджю, Айхан и Челик. За центр поля будут отвечать Ундер, Туфан, Йокушлу, Чалханоглу и Карман. Единственным нападающим стал Йылмаз.

В стартовом составе сборной Уэльса выйдет голкипер Уорд. В защите сыграют Робертс, Мефам, Родон и Дэвис. Полузащитниками являются Аллен, Моррелл и Рэмзи. Тройка нападающих состоит из Джеймса, Бэйла и Мура.

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