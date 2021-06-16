Зеленский назвал «цену» запуска «Северного потока — 2»

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об условиях ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

По его словам, Киев должен получить гарантии безопасности.

"Я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий", — объяснил он.

Кроме того, Зеленский рассчитывает, что Запад и Россия обеспечат мир в его стране. Если условия Украины будут проигнорированы, то Киев будет продолжать свою борьбу в отношении газопровода "Северный поток — 2", резюмировал президент.