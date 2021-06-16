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Зеленский назвал "цену" запуска "Северного потока — 2"

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 18:44 96

Зеленский назвал «цену» запуска «Северного потока — 2»
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об условиях ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

По его словам, Киев должен получить гарантии безопасности.

"Я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий", — объяснил он.

Кроме того, Зеленский рассчитывает, что Запад и Россия обеспечат мир в его стране. Если условия Украины будут проигнорированы, то Киев будет продолжать свою борьбу в отношении газопровода "Северный поток — 2", резюмировал президент.

#украина #зеленский #СП-2
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