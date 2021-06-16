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Миранчук назван лучшим игроком сборной России в матче с Финляндией

Спорт
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Миранчук назван лучшим игроком сборной России в матче с Финляндией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Участник сборной России Алексей Миранчук открыл счет в матче группового этапа Евро-2020, который состоялся в Санкт-Петербурге. Полузащитника признали ключевым участником игры.

Матч между сборными России и Финляндии в рамках чемпионата Европы 2020 года завершился со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил полузащитник Алексей Миранчук, который принес первую победу национальной сборной. Игрока признали лучшим участником команды в матче против европейского противника.

#россия #финляндия #евро-2020
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