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Расширенная встреча Байдена и Путина завершилась в Женеве

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 18:42 140

Расширенная встреча Байдена и Путина завершилась в Женеве
kremlin.ru / Администрация президента России

Встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в расширенном формате завершилась в Женеве.

По данным телеканала CNN, переговоры лидеров двух стран на вилле Ла-Гранж в целом длились 3,5 часа. Отмечается, что речь идет о завершении не саммита Россия – США, а только его расширенной части.

Саммит Байдена и Путина проходит в швейцарской Женеве. В ходе этой встречи, которая была инициирована Вашингтоном, президенты двух государств намерены обсудить большой ряд вопросов, связанных с внешней политикой стран, международной безопасностью, а также борьбой с коронавирусом.

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