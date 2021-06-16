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Выборы главы Чечни состоятся в конце сентября

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 18:07 77

Выборы главы Чечни состоятся в конце сентября
Федеральное агентство новостей / Мария Строганова

Граждане Чечни смогут проголосовать за нового главу региона 19 сентября.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что еще не определился касательно участия в выборах.

По его словам, он примет окончательное решение, когда изучит общественное мнение. Кроме того, Кадыров отметил, что откажется от участия в выборах, если даже несколько людей выступят против его кандидатуры. Он призвал соотечественников отнестить к этому вопросу со всей серьезностью.

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