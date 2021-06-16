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Сборная России одержала первую победу на Евро-2020

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 18:12 88

Сборная России одержала первую победу на Евро-2020
Pr Scr 1tv.ru /

Сборная России обыграла команду Финляндии во втором матче группового этапа Евро-2020.

Матч Финляндия — Россия проходил на петербургской «Газпром Арене» и завершился со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник Алексей Миранчук.

В первом тайме сборная России осталась без главного защитника Марио Фернандеса, он получил серьезную травму и был доставлен в одну из петербургских клиник.

В заключительной встрече, которая пройдет в Копенгагене, российские футболисты сыграют со сборной Дании. На счету команды Станислава Черчесова три очка, российские футболисты поборются с датчанами за выход в плей-офф европейского турнира 21 июня.

#сборная россии #евро-2020 #миранчук
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