Сборная России одержала первую победу на Евро-2020

Pr Scr 1tv.ru /

Сборная России обыграла команду Финляндии во втором матче группового этапа Евро-2020.

Матч Финляндия — Россия проходил на петербургской «Газпром Арене» и завершился со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник Алексей Миранчук.

В первом тайме сборная России осталась без главного защитника Марио Фернандеса, он получил серьезную травму и был доставлен в одну из петербургских клиник.

В заключительной встрече, которая пройдет в Копенгагене, российские футболисты сыграют со сборной Дании. На счету команды Станислава Черчесова три очка, российские футболисты поборются с датчанами за выход в плей-офф европейского турнира 21 июня.