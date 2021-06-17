Младенец из США накупил обновлений для Tesla на 10 тысяч долларов

pr scr tesla.com /

В Соединенных Штатах мать десятимесячного ребенка заявила в TikTok, что ее сын приобрел несколько обновлений для электрокара Tesla на сумму 10 000 долларов, пока женщина готовила еду. Она уточнила, что они с мужем обнаружили утрату средств только тогда, когда получили свою выписку из банка.

«Когда ваш десятимесячный [ребенок] покупает полный пакет автономного вождения через приложение Tesla, а вы не знаете об этом, пока не проверите банковские выписки. <...> Почему нет пароля или иной меры безопасности перед такой покупкой?» — спрашивает она в видео.

Ее обращение просмотрели около двух миллионов раз. Многие пользователи Сети заявили, что такого быть не может, а женщина все выдумала ради популярности. Также некоторые задались вопросом, почему родители просто не вернули деньги.

Однако @stayfitstaylit отметила в ролике, что деньги уже невозможно вернуть, так как с момента покупки прошло больше 48 часов.

Global Look Press / Christophe Gateau/dpa

Tesla — американская компания по производству электромобилей. Была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, а также Илоном Маском.

Ранее сотни тысяч темнокожих граждан США пришли в ярость, когда получили по электронной почте сообщение от крупнейшей в стране торговой сети Walmart: «Добро пожаловать в Walmart, ниггер».