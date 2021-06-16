Джен Псаки прогуливается вокруг виллы Ла-Гранж

wikipedia.org / The White House / Public Domain

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки гуляет вокруг женевской виллы Ла-Гранж, где проходит встреча Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры лидеров России и США будет состоять из трех частей с перерывами. Ранее Псаки заявляла, что Байден имеет "50 лет подготовки" к моменту встречу с президентом России.

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США тщательно прорабатывал вопросы, которые предстоит обсудить в ходе сегодняшней встречи с Путиным.