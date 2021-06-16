Зеленский пожаловался Байдену на слабость украинского флота

president.gov.ua / Офіс Президента України

Флот Украины не способен обеспечить стране национальную безопасность. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Информация об этом просочилась в интервью, которое Зеленский дал американским изданиям Associated Press, France-Presse и Reuters.

«Наш флот слаб. Считаю, что он должен быть мощный. И для этого есть несколько важных идей», — сказал политик.

Президент Украины отметил, что надеется получить помощь от США в виде техники, которая позволит обновить Военно-морские силы страны. Также Зеленский рассчитывает на поддержку Великобритании и стран Черноморского побережья.

Примечательно, что ранее президент Украины говорил о своей готовности создать «самую мощную армию в Европе», если Запад не станет поддерживать его в ситуации с республиками Донбасса.