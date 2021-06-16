Экс-заместителя мэра Читы осудили за превышение должностных полномочий

ИА «Политика Сегодня» /

Бывший заместитель мэра Читы, экс-председатель комитета городского хозяйства Андрей Галиморданов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиям. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и отстранения от должности на 1,5 года. Такое решение принял Центральный районный суд города, сообщило издание Zabnews.

По установленной следствием версии Галиморданов заключал контракты по завышенным ценам и растрачивал бюджетные деньги с мая по сентябрь 2017 года. В городской администрации недосчитались 1,3 млн рублей, экс-чиновник в содеянном не сознался. Администрация Читы намерена получить свое обратно, только не 1,3 млн, а в размере 2,8 млн рублей.

По информации пресс-службы Центрального суда, цифры не сходятся, потому что ущерб при предварительном следствии был посчитан неверно. При обнаружении неточности в подсчетах потерпевшие не стали уменьшать требования и передали иск для рассмотрения в гражданском судопроизводстве.