instagram.com / @evgeniisatanovskii

Туркменистан уклончиво ответил на запрос украинского МИД о том, какой объем газа тот мог бы поставить Киеву по российско-казахстанской газотранспортной системе, понимая, что готовится провокация с целью вызвать крупный международный скандал.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, который также назвал сообщения о запросе Киева к Туркменистану о поставках газа являются новостями «из жизни сумасшедших».

«Нет, соответствующие резолюции ООН, насчет безопасности трансграничных трубопроводов, принятые в свое время как раз по инициативе Туркменистана, при поддержке всех голосовавших стран, не исключая Россию, на самом деле существуют, так что при желании зацепиться за них можно, особенно с учетом способности нынешнего руководства Украины цепляться за все, что угодно», — отмечает эксперт.

Но весь вопрос в том, каким будет результат, подчеркивает политолог, ведь для туркмен, предложение Киева с точки зрения бизнеса не представляет никакого интереса. А если Украина рассчитывает, что Туркменистан будет для нее таскать каштаны из огня и претворять в жизнь идиотские политические прожекты Киева, так это удовольствие очень сомнительное.

gov.spb.ru / Пресс-служба администрации Петербурга

«И зачем Ашхабаду такое большое счастье? – задается вопросом Сатановский. — Благо, перспективы организации международного давления на Астану и Москву, которое заставит Казахстан и Россию обслуживать за свой счет Украину — вещь абсолютно фантазийная, и в Туркменистане это превосходно понимают».

Подобные сценарии, если и могут быть реализованы, то лишь в воспаленных мозгах украинского президента Владимира Зеленского или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. Но к реальной политике или к реальной торговле газом, которая является основой экономики Туркменистана, эти сценарии не имеют никакого отношения. И ни одно уважающее себя государство не станет иметь дело с Украиной.

«Тут ведь, все горе не только в том, что ни Казахстан, ни Россия не нанялись щелкать каблуками под очередную придумку киевских хитровымудренных авантюристов, и никакие угрозы внешнего давления в этом вопросе ни Астану, ни Москву не испугают… Но ведь, ни США, ни Евросоюз за Киев на все 100% расплачиваться не будут. Делать им нечего, что ли?», — подчеркивает Сатановский.

Таким образом, по его словам, Киев озвучил очередную блажь, которая не основана ни на чем, кроме надежды: «а вдруг проскочит?». И подобные методы в полной мере иллюстрируют все инициативы Киева. А других методов у Украины не было, нет и не предвидится.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«То ли страна такая. То ли режим. То ли такая страна, что какой режим над ней ни ставь, он по любому в такой же, как нынешний превратится. То ли внешнее управление Украине на самом деле необходимо, только не такое, как нынешнее, западное, а настоящее, без дураков», — рассуждает эксперт.

В заключение же Сатановский напоминает, что Украина – такая, какой она является сейчас – никому не нужна. С нее ни толку, ни проку, только вынос мозга, да еще посмеяться можно.