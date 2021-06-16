Зеленский рассказал, при каком условии Украина может создать «самую мощную армию в Европе»

president.gov.ua / Офіс Президента України

Отказ НАТО прекратить оказывать поддержку Украине в конфликте в Донбассе, толкает Киев на создание "самой мощной армии в Европе", заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украинцам придется вместо того, чтобы становиться учеными и технологически развивать свое государство, думать о том, как бы защищать семью и дом, уточнил Зеленский. Речь идет о достижении военного превосходства при помощи человеческого ресурса, а в этом мало хорошего. Именно поэтому Альянс должен вмешаться и оказать помощь Украине в военном конфликте на востоке страны.

В противном случае, Киеву придется самому создать "самую мощную армию", чтобы решить возникшую проблему. Зеленский также констатировал, что в данный момент украинский народ гибнет за принципы, которые защищают западные страны. Однако в случае игнорирования ситуации в Донбассе, то существует риск, что военный конфликт окажется у самых границ НАТО, предупредил президент Украины.