Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Мэр Иркутска улетел в Дубай на деньги городского бюджета

Россия
30

Мэр Иркутска улетел в Дубай на деньги городского бюджета
pixabay.com / Keerthi Ramesh

Администрация Иркутска оплатила мэру города Руслану Болотову поездку в Дубай. Стоимость билетов обошлась городскому бюджету в 247,3 тыс. рублей.

В мэрии рассказали, что Болотов отправился в ОАЭ для обучения по программе развития для 100 крупнейших городов России, которая включает в себя стажировку за рубежом.

«Это уникальная практика, когда у руководителей муниципалитетов есть возможность познакомиться с мировым опытом ведения городского хозяйства, решения ключевых вопросов», — цитирует Болотова издание «Твой Иркутск».

Местные СМИ сообщают, что некоторые горожане отнеслись скептично к обучению мэра. Дубай сложно назвать климатически подходящим местом для получения опыта управления городами Сибири, полагают жители Иркутска.

#мэр #иркутск #обучение #дубай #болотов
Путин объяснил арест Навального
Путин объяснил арест Навального
Политика
19:23 | 16 июня
Евро опустился ниже 87 рублей после переговоров Путина и Байдена
Евро опустился ниже 87 рублей после переговоров Путина и Байдена
Экономика
19:16 | 16 июня
Путин и Байден договорились консультироваться по вопросам кибербезопасности
Путин и Байден договорились консультироваться по вопросам кибербезопасности
Политика
19:12 | 16 июня