Мэр Иркутска улетел в Дубай на деньги городского бюджета

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Администрация Иркутска оплатила мэру города Руслану Болотову поездку в Дубай. Стоимость билетов обошлась городскому бюджету в 247,3 тыс. рублей.

В мэрии рассказали, что Болотов отправился в ОАЭ для обучения по программе развития для 100 крупнейших городов России, которая включает в себя стажировку за рубежом.

«Это уникальная практика, когда у руководителей муниципалитетов есть возможность познакомиться с мировым опытом ведения городского хозяйства, решения ключевых вопросов», — цитирует Болотова издание «Твой Иркутск».

Местные СМИ сообщают, что некоторые горожане отнеслись скептично к обучению мэра. Дубай сложно назвать климатически подходящим местом для получения опыта управления городами Сибири, полагают жители Иркутска.