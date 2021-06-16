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Дмитрий Губерниев высказался о травме Фернандеса на матче Евро-2020 против Финляндии

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 17:32 82

Дмитрий Губерниев высказался о травме Фернандеса на матче Евро-2020 против Финляндии
Global Look Press / Dmitry Golubovich/Global Look Press

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о состоянии госпитализированного защитника сборной России Марио Фернандеса.

Российский футболист получил травму в первом тайме матча группового этапа чемпионата Европы против сборной Финляндии. Защитника сборной РФ унесли с поля на носилках, после чего экстренно доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что у Фернандеса травмирован грудной отдел позвоночника. Спортивный комментатор пожелал футболисту здоровья и отметил, что будет и дальше следить за ситуацией.

#состояние #фернандес #губерниев
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