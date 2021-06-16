Погребинский объяснил нелюбовь украинских националистов к американскому газу

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Украина заинтересована в том, чтобы не пустить американский газ в Европу, когда обе нитки трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2») будут работать в полную силу. Таким мнением поделился киевский политолог Михаил Погребинский. Эксперт сомневается, что проект «Газпрома» справится с растущим спросом на «голубое топливо» в Европе, передает «ПолитНавигатор».

Когда произойдет полная загрузка российских труб, Брюссель захочет купить газ у других поставщиков, и тогда в дело нужно будет вступать Киеву, уверен специалист.

«В чем интерес Украины? В том, чтобы возрастала потребность в Европе в газе. И тогда "Северный поток — 2", и первая, и вторая нитка, они не смогут обеспечить те прогнозируемые запросы Европы. Тогда есть труба наша. Но почему же Россия будет против того, чтобы ее использовать? Смотрите, здесь есть конфликт интересов, потому что по-хорошему Украина должна быть категорически против заполнения европейского рынка американским сжиженным газом», — заявил Погребинский.

Даже среди закоренелых украинских националистов есть люди, которые выступают против Соединенных Штатов в вопросе поставок газа в Европу, добавил эксперт. Американцы должны «сидеть дома» и не ограничивать возможность спроса на «украинскую трубу». Местная патриотическая элита это отлично понимает, подвел итог Михаил Погребинский.

Ранее стало известно, что из-за отсутствия газа Украине советуют перейти на другие возобновляемые виды топлива. К примеру, на солому.