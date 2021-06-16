Травма Фернандеса может оказаться серьезной

TACC / Демьянчук Александр

Марио Фернандеса экстренно доставили в петербургскую больницу, точный диагноз будет известен после обследования.

У защитника сборной России Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника, российский футболист получил повреждение при столкновении с финским игроком. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.

"У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника", — уточнили в пресс-службе.

На 26-й минуте матча российский защитник вынужденно покинул поле, на замену вышел Вячеслав Караваев. В эти минуты идет второй тайм матча между сборными Финляндии и России. Встреча проходит на петербургской "Газпром Арене". Автором пока единственного гола стал российский хавбек Алексей Миранчук, вышедший на поле с первых минут.

В заключительном третьем туре группового этапа сборная Станислава Черчесова сыграет с датчанами.