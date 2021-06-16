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Миранчук вывел сборную России вперед в матче с финнами

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 17:10 89

Миранчук вывел сборную России вперед в матче с финнами
1tv.ru / Prt Scr

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук забил гол финнам в добавленное к первому тайму время.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук вывел сборную России вперед в матче с Финляндией. Нападающий Артем Дзюба сделал передачу на Миранчука, который ударом из штрафной направил мяч в дальнюю девятку.

Хавбек сборной России Миранчук вышел в стартовом составе в игре против команды Финляндии. Матч проходит на стадионе «Газпром Арене» на Крестовском острове. Встречу обслуживает голландская бригада арбитров под руководством Данни Маккели. На 26-й минуте матча сборная России лишилась защитника Марио Фернандеса, который получил травму в столкновении с финским футболистом.

#сборная россии #евро-2020 #миранчук
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