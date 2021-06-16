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Участницу Pussy Riot задержали по подозрению в подготовке срыва мероприятий Евро-2020

Происшествия
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Участницу Pussy Riot задержали по подозрению в подготовке срыва мероприятий Евро-2020
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Задержанная участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина пыталась сорвать одно из мероприятий, связанных с чемпионатом Европы по футболу, считают правоохранители.

Веронику Никульшину, участницу группы Pussy Riot, задержали при выходе из подъезда ее дома. Девушку доставили в полицию. Ее задержание связано с неповиновением полиции, считает адвокат Никульшиной.

Подозреваемую уже останавливали сотрудники правоохранительных органов. Последний раз задержание проходило на Лубянской площади во время разговора с журналистами. До этого Никульшину привозили в отдел перед 9 мая, также из-за неповиновения полиции.

#задержание #полиция #вероника никульшина
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