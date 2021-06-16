Травма не позволила Фернандесу продолжить матч против Финляндии

Global Look Press / Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тренерскому штабу сборной России пришлось делать незапланированную замену из-за травмы защитника.

Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в борьбе с финским защитником, российского футболиста унесли с поля на носилках.

30-летний защитник Фернандес получил повреждение в матче с финнами, на 26-й минуте Марио заменили Вячеславом Караваевым.

Фернандес не смог покинуть поле самостоятельно, врачи национальной команды унесли его на носилках.

На третьей минуте матча Финляндия — Россия форвард сборной Финляндии Йоэль Похьянпало забил гол, но главный арбитр встречи после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда.