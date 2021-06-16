Травма не позволила Фернандесу продолжить матч против Финляндии

Global Look Press / Maksim Konstantinov / Global Look Press
Тренерскому штабу сборной России пришлось делать незапланированную замену из-за травмы защитника.
Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в борьбе с финским защитником, российского футболиста унесли с поля на носилках.
30-летний защитник Фернандес получил повреждение в матче с финнами, на 26-й минуте Марио заменили Вячеславом Караваевым.
Фернандес не смог покинуть поле самостоятельно, врачи национальной команды унесли его на носилках.
На третьей минуте матча Финляндия — Россия форвард сборной Финляндии Йоэль Похьянпало забил гол, но главный арбитр встречи после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда.