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Травма не позволила Фернандесу продолжить матч против Финляндии

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 16:43 73

Травма не позволила Фернандесу продолжить матч против Финляндии
Global Look Press / Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тренерскому штабу сборной России пришлось делать незапланированную замену из-за травмы защитника.

Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в борьбе с финским защитником, российского футболиста унесли с поля на носилках.

30-летний защитник Фернандес получил повреждение в матче с финнами, на 26-й минуте Марио заменили Вячеславом Караваевым.

Фернандес не смог покинуть поле самостоятельно, врачи национальной команды унесли его на носилках.

На третьей минуте матча Финляндия — Россия форвард сборной Финляндии Йоэль Похьянпало забил гол, но главный арбитр встречи после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда.

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