Песков подтвердил завершение переговоров Путина и Байдена в узком формате

digital.gov.ru / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в узком формате закончились, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, разговор Путина и Байдена в узком формате длился почти два часа.

Во время первого этапа встречи присутствовали также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.