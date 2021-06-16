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Песков подтвердил завершение переговоров Путина и Байдена в узком формате

Политика
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Песков подтвердил завершение переговоров Путина и Байдена в узком формате
digital.gov.ru / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в узком формате закончились, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, разговор Путина и Байдена в узком формате длился почти два часа.

Во время первого этапа встречи присутствовали также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

#путин #песков #байден
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